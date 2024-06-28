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Ракурс
Нариман Джелял, фото: Ярослав Юрчишин

Из плена вернули десять гражданских, среди которых заместитель главы Меджлиса

28 июн 2024, 22:45
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З російського полону вдалося повернути ще десятьох цивільних українців.


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Про це сьогодні. 28 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський навів перелік тих, кого вдалося звільнити:

  • Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році;
  • Олена Пех та Валерій Матюшенко — цивільні, які були в полоні ще з 2017−2018 років; Богдан Гелета та Іван Левицький — священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам;
  • пʼятеро цивільних, які були захоплені на території білорусі та позбавлені свободи — Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей, — наголосив Зеленський.

Источник: Ракурс


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