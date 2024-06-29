МВФ одобрил решение о новом транше для Украины. Фото:

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Міжнародний валютний фонд надасть Україні новий транш у розмірі 2,2 млрд дол.

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Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування для України. Це дозволило виділити Україні вищевказану суму. Гроші будуть спрямовані на бюджетну підтримку. Про це повідомили в прес-службі Фонду.

Попри складні умови, показники України в рамках програми EFF залишаються високими. Всі кількісні критерії ефективності на кінець березня були досягнуті, а всі структурні орієнтири на кінець червня були виконані вчасно або з невеликим запізненням, — йдеться в заяві.

Також у МВФ наголосили, що українська економіка продовжує залишатися стійкою.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram поінформував, що гроші від МВФ «допомагають нашому уряду фінансувати критичні видатки бюджету, соціальні допомоги, зарплати лікарів та вчителів».

Очільник Кабміну наголосив, що раніше в жодній програмі з Міжнародним валютним фондом Україна не проходила чотири перегляди. Шмигаль наголосив, що це свідчить про те, як партнери високо оцінюють зміни та роботу Києва.

Нагадаємо, 26 березня Україна отримала від Міжнародного валютного фонду транш на суму 880 млн дол. в межах програми розширеного фінансування EFF. Ці гроші пішли на покриття пріоритетних бюджетних видатків та підтримку макрофінансової стабільності.