ПВО ночью сбила 10 из 10 российских дронов Shahed. Фото:

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Ракурс

Протиповітряна оборона України відмінно спрацювала минулої ночі.

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Українські захисники неба знову відбивали російську дронову атаку — у ніч на 29 червня противник атакував 10-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарськ в російській федерації. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

До збиття ворожих повітряних цілей залучалися винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, розрахунки мобільних вогневих груп та засоби РЕБ Повітряних сил. Захисники неба змогли збити всі 10 «Шахедів». Їх знищили в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

Нагадаємо, 24 червня російські загарбники атакували дроном-камікадзе типу «Шахед» Чернігівському область, що призвело до пошкодження трьох будинків, двох магазинів та будівлі сільської ради.