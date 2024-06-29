В Украине света зимой может не быть по 12 часов, заявили в Yasnо. Фото: ОП

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Електроенергія взимку в Україні стане дефіцитом.

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Зараз реальні пронози на зиму потрібно ще зарано, більш конкретною ситуація стане наприкінці серпня. Зараз фахівцям необхідно спрогнозувати дефіцит, а також знати, якими будуть ймовірне споживання та генерація. Про це генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко заявив в інтерв’ю Delo.ua.

За його словами, зараз частина енергоблоків АЕС перебуває на ремонті. Ці блоки «атомок» запрацюють восени, тоді ж збільшиться й виробіток електроенергії. Також зараз ремонтують ГЕС та ТЕС.

Коваленко припустив, що генерація до осені збільшиться, якщо не враховувати обстріли, які можуть внести корективи. Але при цьому взимку споживання електроенергії найбільше. Дефіцит світла може становити 30−35%. У такому разі світла може не бути по 12 годин.

Мій базовий прогноз — в енергосистемі буде дефіцит в районі 30−35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім залишки розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз — 12 годин без світла, — зазначив він.

Також ситуація можу бути гіршою, якщо не відновлять зруйновані потужності та не буде домовленості про імпорт.

Нагадаємо, днями в Київській міській військовій адміністрації заявляли, що столиці планують побудувати ТЕЦ, які використовуватимуть сміття як паливо. Таких теплоелектростанцій буде дві — на лівому і на правому берегах.

Джерело: Delo.ua