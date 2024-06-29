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Обвал на шахте во Львовской области – есть погибшие

Обвал на шахте во Львовской области — есть погибшие (ФОТО)

29 июн 2024, 19:51
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Аварія на шахті сталася 29 червня на шахті «Відродження» у селі Межиріччя Червоноградського району.


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На глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт.

Тривають пошуково-рятувальні роботи. До них залучили 15 рятувальників та 26 гірників.

Інформація про шахтарів, які опинилися під завалами породи на шахті «Відродження» у Червоноградському районі підтвердилася. На жаль, врятувати чоловіків не вдалося, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Загиблі:

Андрій Кончук, 37 років. На шахті «Відродження» працював майже 3 роки, до того — на шахті «Великомостівська».

Володимир Макогін, 36 років. На шахті «Відродження» працював шість років.

Источник: Ракурс


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