Обвал на шахте во Львовской области – есть погибшие

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Ракурс

Аварія на шахті сталася 29 червня на шахті «Відродження» у селі Межиріччя Червоноградського району.

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На глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт.

Тривають пошуково-рятувальні роботи. До них залучили 15 рятувальників та 26 гірників.

Інформація про шахтарів, які опинилися під завалами породи на шахті «Відродження» у Червоноградському районі підтвердилася. На жаль, врятувати чоловіків не вдалося, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Загиблі:

Андрій Кончук, 37 років. На шахті «Відродження» працював майже 3 роки, до того — на шахті «Великомостівська».

Володимир Макогін, 36 років. На шахті «Відродження» працював шість років.