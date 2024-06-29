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Омбудсмен опубликовал фото гражданских украинцев до и после российского плена
Омбудсмен опубликовал фото гражданских украинцев до и после российского пленаhttps://racurs.ua/n196814-ombudsmen-opublikoval-foto-grajdanskih-ukraincev-do-i-posle-rossiyskogo-plena.htmlРакурс
Увечері 28 червня з російського полону вдалося повернути десятьох цивільних українців, деякі з них перебували в ув’язнені шість-сім років. За час полону вони дуже схудли й через відсутність потрібної медичної допомоги повернулися із загостреними хворобами.
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Фото полонених до та після полону в суботу, 29 червня, оприлюднив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
Втрачені кілограми, змарнілі обличчя, загострені хвороби через відсутність медичної допомоги — це те, що видно неозброєним оком, і підтвердження того, як роками Росія порушує міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції, — зазначив він.
За словами Лубінця, у Білорусі полонених утримували в кращих умовах і, відповідно, мають кращий фізичний та моральний стан.
Також білоруська сторона повернула звільненим полоненим особисті документи. Російська ж не надала жодного документа полоненим, які повернулися додому.
Увечері 28 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що з полону РФ та Білорусі вдалося повернути десять цивільних заручників. Це:
- заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, якого утримували з 2021 року, Наріман Джеляль;
- Валерій Матюшенко, який з 2017 року не бачив своїх рідних;
- Олена Пех, яку донька чекає з 2018 року;
- Богдан Гелета та Іван Левицький — священники Української греко-католицької церкви, які чинили опір окупаційним військам у Бердянську;
- Микола Швець;
- Наталія Захаренко;
- Павло Купрієнко;
- Людмила Гончаренко;
- Катерина Брюханова.
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