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Ракурс
Омбудсмен опублікував фото цивільних українців до та після російського полону

Омбудсмен опублікував фото цивільних українців до та після російського полону

29 чер 2024, 19:45
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Увечері 28 червня з російського полону вдалося повернути десятьох цивільних українців, деякі з них перебували в ув’язнені шість-сім років. За час полону вони дуже схудли й через відсутність потрібної медичної допомоги повернулися із загостреними хворобами.


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Фото полонених до та після полону в суботу, 29 червня, оприлюднив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Втрачені кілограми, змарнілі обличчя, загострені хвороби через відсутність медичної допомоги — це те, що видно неозброєним оком, і підтвердження того, як роками Росія порушує міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції, — зазначив він.

За словами Лубінця, у Білорусі полонених утримували в кращих умовах і, відповідно, мають кращий фізичний та моральний стан.

Також білоруська сторона повернула звільненим полоненим особисті документи. Російська ж не надала жодного документа полоненим, які повернулися додому.

Увечері 28 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що з полону РФ та Білорусі вдалося повернути десять цивільних заручників. Це:

  • заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, якого утримували з 2021 року, Наріман Джеляль;
  • Валерій Матюшенко, який з 2017 року не бачив своїх рідних;
  • Олена Пех, яку донька чекає з 2018 року;
  • Богдан Гелета та Іван Левицький — священники Української греко-католицької церкви, які чинили опір окупаційним військам у Бердянську;
  • Микола Швець;
  • Наталія Захаренко;
  • Павло Купрієнко;
  • Людмила Гончаренко;
  • Катерина Брюханова.

Джерело: Ракурс


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