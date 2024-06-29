Омбудсмен опублікував фото цивільних українців до та після російського полону

https://racurs.ua/ua/n196814-ombudsmen-opublikuvav-foto-cyvilnyh-ukrayinciv-do-ta-pislya-rosiyskogo-polonu.html

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Увечері 28 червня з російського полону вдалося повернути десятьох цивільних українців, деякі з них перебували в ув’язнені шість-сім років. За час полону вони дуже схудли й через відсутність потрібної медичної допомоги повернулися із загостреними хворобами.

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Фото полонених до та після полону в суботу, 29 червня, оприлюднив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Втрачені кілограми, змарнілі обличчя, загострені хвороби через відсутність медичної допомоги — це те, що видно неозброєним оком, і підтвердження того, як роками Росія порушує міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції, — зазначив він.

За словами Лубінця, у Білорусі полонених утримували в кращих умовах і, відповідно, мають кращий фізичний та моральний стан.

Також білоруська сторона повернула звільненим полоненим особисті документи. Російська ж не надала жодного документа полоненим, які повернулися додому.

Увечері 28 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що з полону РФ та Білорусі вдалося повернути десять цивільних заручників. Це: