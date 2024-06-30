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Российская армия потеряла уже более 542 тыс. человек, фото: ТАСС
Российская армия за сутки потеряла 1140 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n196823-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1140-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 542 тис. 700 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 80 танків;
- 15 тис. 524 бойові броньовані машини;
- 14 тис. 533 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 110 одиниць РСЗВ;
- 873 одиниці засобів ППО;
- 360 літаків;
- 326 гелікоптерів;
- 11 тис. 584 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 331 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 19 тис. 643 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 448 одиниць спеціальної техніки.
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