Російська армія втратила вже понад 542 тис. осіб, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n196823-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1140-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 542 тис. 700 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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