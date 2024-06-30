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Російська армія втратила вже понад 542 тис. осіб, фото: ТАСС

Російська армія за добу втратила 1140 осіб (ІНФОГРАФІКА)

30 чер 2024, 09:39
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 542 тис. 700 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 80 танків;
  • 15 тис. 524 бойові броньовані машини;
  • 14 тис. 533 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 110 одиниць РСЗВ;
  • 873 одиниці засобів ППО;
  • 360 літаків;
  • 326 гелікоптерів;
  • 11 тис. 584 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 331 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 19 тис. 643 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 448 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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