Сили оборони відкинули ворога у Серебрянському лісництві

https://racurs.ua/ua/n196819-syly-oborony-vidkynuly-voroga-u-serebryanskomu-lisnyctvi-deepstate-karta.html

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Сили оборони відкинули ворога у Серебрянському лісництві.

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Про це повідомив 29 червня паблік Deep State.

Операцію з просування в районі Тернів, Ямполівки та інших ділянок в Серебрянському лісництві здійснили 12-а бригада Нацгвардії «Азов», 95-а ОДШБР, 3-я ПКШР бригади ДПСУ «Помста» та інші суміжні підрозділи.

Українські військові вибили російські війська з низки позицій на схід від Тернів і Ямполівки, взявши під контроль ділянку шириною до 4.2 км на глибину до 1.3 км.