Біля нас мінус один! Відео зі щойно відбитих позицій поблизу Тернів

https://racurs.ua/ua/n196803-bilya-nas-minus-odyn-video-zi-schoyno-vidbytyh-pozyciy-poblyzu-terniv.html

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У мережі 29 червня оприлюднили відео зі щойно відбитих позицій поблизу Тернів. Російські військові штурмують втрачені окопи, діючи хаотично і без будь-якого плану.

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Військові 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України і 95-ї окремої десантно-штурмової бригади провели успішну операцію, у результаті якої відбили позиції біля сіл Терни та Ямполівка Краматорського району Донецької області.

З початку року противник безперервно атакував позиції Сил оборони поблизу Тернів. Ситуація на напрямку була загрозливою: окупанти не шкодували ні особового складу, ні техніки, щоб захопити селище.

В результаті успішної операції, проведеної 12-ою бригадою спеціального призначення «Азов», 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою та суміжними підрозділами, Сили оборони відкинули ворога від Тернів та Ямполівки і закріпились на звільнених позиціях.

Частини окупантів понесли важкі втрати. Техніка знищувалась десятками, особовий склад — сотнями.

На відео — ліквідація окупанта на підступах до нещодавно відбитих Силами оборони позицій. Кадри записані на екшн-камеру бійця 12-ої бригади спеціального призначення «Азов».