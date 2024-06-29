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Силы обороны отбросили врага в Серебрянском лесничестве
Силы обороны отбросили врага в Серебрянском лесничестве, — DeepState (КАРТА)https://racurs.ua/n196819-sily-oborony-otbrosili-vraga-v-serebryanskom-lesnichestve-deepstate-karta.htmlРакурс
Сили оборони відкинули ворога у Серебрянському лісництві.
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Про це повідомив 29 червня паблік Deep State.
Операцію з просування в районі Тернів, Ямполівки та інших ділянок в Серебрянському лісництві здійснили 12-а бригада Нацгвардії «Азов», 95-а ОДШБР, 3-я ПКШР бригади ДПСУ «Помста» та інші суміжні підрозділи.
Українські військові вибили російські війська з низки позицій на схід від Тернів і Ямполівки, взявши під контроль ділянку шириною до 4.2 км на глибину до 1.3 км.
Інформацію підтверджують також Z-воєнкори.
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