ISW: Затяжная война отвечает целям путина, западная помощь имеет решающее значение

https://racurs.ua/n196857-isw-zatyajnaya-voyna-otvechaet-celyam-putina-zapadnaya-pomosch-imeet-reshauschee-znachenie.html

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Як пишуть у своєму щоденному огляді аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), диктатор росії владімір путін розраховує перемогти в Україні за допомогою довгострокових, повзучих наступальних операцій.

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Це стимулюватиме путіна до затягування війни, під час якої він прагне знищити українську державність.

Наразі російське військове командування віддає перевагу послідовним наступальним операціям та тактичним успіхам, а не великомасштабним змінам оперативної ситуації на фронті, зазначає ISW.

путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають повзучі наступальні операції як більш гарантований підхід до досягнення успіхів в Україні, ніж великі мобільні наступальні операції, і, схоже, змирилися з тим, що російським силам, можливо, доведеться досягати окремих оперативно значущих цілей багато місяців, якщо не років, — пишуть аналітики Інституту.

Очевидно, путін розраховує, що росія зможе утримати будь-яку захоплену територію і що чим довше йде війна, тим більше у росії шансів досягти заявлених територіальних цілей, які Кремль навмисно позначає максимально розпливчасто.

путін, ймовірно, сподівається, що повільний поступ в Україні переконає Захід у тому, що воєнна перемога над росією неможлива, і що втрата частини територій краща за повну поразку України.

Наразі путін готовий лише на повну капітуляцію Києва. Він розглядатиме будь-яку угоду про припинення вогню, досягнуту шляхом переговорів, як механізм, який дозволяє росії підготуватися до відновлення наступальних операцій у майбутньому, вважають аналітики ISW.

Переговори про припинення вогню, які створять прецедент порушення територіальної цілісності та суверенітету України, крім прецеденту, вже створеного Мінськими угодами після анексії Криму, зміцнять позиції росії, щоб згодом досягти повного знищення української державності.

Таке припинення вогню надасть росії перепочинок у війні для відновлення та розширення своїх сил та подальшої мобілізації оборонно-промислової бази для майбутньої агресії, зазначає ISW.

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю, що Захід боїться наполягати на повній перемозі України через побоювання щодо стабільності у росії у разі її поразки.

Партнери України можуть допомогти Києву, допомагаючи Україні проводити значні контрнаступальні операції, звільняючи українську територію та спростовуючи таким чином уявлення путіна про те, чого росія може досягти в Україні силою.

путін розраховує, що росія зможе досягти своєї мети, попри західну підтримку Києва, і тому допомога Заходу має вирішальне значення, щоб перекреслити розрахунки Кремля.