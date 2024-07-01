«Народный сателлит» Украины уничтожает российские цели, - Politico

https://racurs.ua/n196862-narodnyy-satellit-ukrainy-unichtojaet-rossiyskie-celi-politico.html

Ракурс

Український супутник, що фінансується народним коштом, дозволяє військовій розвідці країни спостерігати за росіянами з космосу, виявляти їхні війська і знищувати їхню зброю.

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Використання «народного супутника» в поєднанні з доступом до бази даних ICEYE дозволило ГУР зробити понад 4700 знімків російських військових об'єктів: 370 аеродромів, 238 позицій ППО, 153 НПЗ, 147 складів ракет і боєприпасів та 17 військово-морських баз.

Завдяки народному супутнику нашим військовим вдалося знищити тисячі військових об'єктів, у тому числі підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ» тощо. Це окупилося в десятки разів", — розповів POLITICO Сергій Притула, український телеведучий і актор, фонд якого допоміг зібрати гроші на супутник.

Все почалося в перші дні російського вторгнення, коли українці почали купувати зброю, щоб відбити натиск.

Благодійний фонд Притули та український блогер Ігор Лаченков зібрали близько 20 млн дол. на купівлю трьох безпілотників Bayraktar, які були популярними в перші місяці війни. Однак турецький виробник Baykar Defense вирішив натомість подарувати безпілотники Україні.

Оскільки гроші не були витрачені, волонтери проконсультувалися з військовими щодо найкращого використання цих грошей. У серпні 2022 року вони вирішили придбати один супутник, а також отримати доступ до бази даних фінської супутникової компанії ICEYE, створеної на основі 21 супутника, яким на той момент володіла фірма.

Я не пам’ятаю жодного випадку, щоб громадянське суспільство купувало супутник для оборонної розвідки своєї країни. І це зробили українці. Люди відчули свою силу робити такі великі проекти для своїх сил оборони, — сказав Притула.

До 2022 року Україна не мала власних супутників, тому доступ до технології ICEYE дозволив Києву отримувати ексклюзивні знімки за будь-яких погодних умов, попри дощ, сніг, туман, смог і пил, вдень і вночі.

Мініатюрні супутники ICEYE використовують так звану технологію Synthetic Aperture Radar (SAR), яка збирає детальні зображення, вдивляючись крізь хмари, листя та навіть ніч, відбиваючи радіохвилі від поверхні Землі.

Це ускладнює приховування танків чи військ, і дозволяє військовим краще планувати операції та ефективніше знищувати ворога.

ГУР повідомляє, що близько 38% даних, отриманих завдяки ICEYE, були використані для підготовки атак на ворога.

Величезною перевагою супутника ICEYE є можливість чітко бачити скупчення механізованих підрозділів противника з технікою, навіть ретельно замаскованою в «зелені». Як ви думаєте, що з ними буде потім? — ГУР пожартував, натякаючи на операції в глибині російського тилу та в Чорному морі.

Шпигунські супутники з’явилися ще на початку космічної ери, але дотепер вони в основному запускалися та керувалися національними розвідувальними службами та військовими. Війна в Україні показала, що попит набагато ширший.