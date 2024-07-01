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Ракурс
"Генералы" бетинговых компаний - госслужащие в прошлом году задекларировали 156 млн грн выигрышей

«Генералы» бетинговых компаний — госслужащие в прошлом году задекларировали 156 млн грн выигрышей

1 июл 2024, 13:42
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У 2023 році держпосадовці задекларували понад 156 млн грн виграшів в онлайн-казино, лотереях та бетінгових компаніях.


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Про це пише «Слідство.інфо», яке проаналізувало декларації публічних службовців.

Найчастіше чиновники декларували виграші від ТОВ «Спейсикс» («Космолот»), ТОВ «Слотс Ю.Ей.», ТОВ «ВБет Україна» та ТОВ «Геймдев». А також — від гральної компанії «Паріматч», яка у березні 2023 року потрапила під санкції РНБО.

Найбільший виграш — майже 44 млн грн — вказала у своїй декларації Ольга Худик, поліцейська патрульної поліції з Івано-Франківщини. Вона зазначила, що це виграш її чоловіка — Олега Худика, який працює оперуповноваженим у тому ж райвідділі поліції.

Щоправда, у своїй декларації Олег вказав лише 20 тис. грн виграшу. Тим часом журналістам чоловік сказав, що протягом року взагалі не грав й що задекларовані ним і його дружиною призи — це помилка. Подібні «помилки» можуть бути наслідком схеми з ухилення податків.

Деякі казино розкидали гроші на випадкових людей. Це виявлялося уже тоді, коли люди починали готувати декларацію і бачили якісь надходження, які офіційно ніколи на картку не заходили, — пояснив нардеп Ярослав Железняк.

Источник: Ракурс


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