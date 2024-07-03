Захваченный россиянами микрорайон "Канал" в Часов Яре полностью стерт

https://racurs.ua/n196935-zahvachennyy-rossiyanami-mikrorayon-kanal-v-chasov-yare-polnostu-stert.html

Ракурс

Мікрорайон «Канал» (штабна назва «Новий») повністю стерто

.

Подальше утримання в руїнах та проблеми з логістикою тільки збільшать втрати, тому відхід з мікрорайону є логічним, хоч і важким рішенням. «Канал» вигідно було тримати, коли ворог був на підступах.

Про це написав у Телеграм командир ТГр «Реванш» Богдан Ходаковський. Він так описує ситуацію з мікрорайоном: