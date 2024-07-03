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Захваченный россиянами микрорайон "Канал" в Часов Яре полностью стерт
Захваченный россиянами микрорайон «Канал» в Часов Яре полностью стертhttps://racurs.ua/n196935-zahvachennyy-rossiyanami-mikrorayon-kanal-v-chasov-yare-polnostu-stert.htmlРакурс
Мікрорайон «Канал» (штабна назва «Новий») повністю стерто
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Подальше утримання в руїнах та проблеми з логістикою тільки збільшать втрати, тому відхід з мікрорайону є логічним, хоч і важким рішенням. «Канал» вигідно було тримати, коли ворог був на підступах.
Про це написав у Телеграм командир ТГр «Реванш» Богдан Ходаковський. Він так описує ситуацію з мікрорайоном:
Ворог повністю окупував район «Канал» міста Часів Яр. Ціною величезних втрат та фактичного знищення усіх багатоповерхівок, росіяни досягли успіху. І попри неспівмірні втрати, втрата Часового Яру стала ближчою. В перспективі це має серйозні наслідки для зміни оперативної карти Донеччини.
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