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Захоплений росіянами мікрорайон "Канал" у Часовому Ярі повністю стерто
Захоплений росіянами мікрорайон «Канал» у Часовому Ярі повністю стертоhttps://racurs.ua/ua/n196935-zahoplenyy-rosiyanamy-mikrorayon-kanal-u-chasovomu-yari-povnistu-sterto.htmlРакурс
Мікрорайон «Канал» (штабна назва «Новий») повністю стерто
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Подальше утримання в руїнах та проблеми з логістикою тільки збільшать втрати, тому відхід з мікрорайону є логічним, хоч і важким рішенням. «Канал» вигідно було тримати, коли ворог був на підступах.
Про це написав у Телеграм командир ТГр «Реванш» Богдан Ходаковський. Він так описує ситуацію з мікрорайоном:
Ворог повністю окупував район «Канал» міста Часів Яр. Ціною величезних втрат та фактичного знищення усіх багатоповерхівок, росіяни досягли успіху. І попри неспівмірні втрати, втрата Часового Яру стала ближчою. В перспективі це має серйозні наслідки для зміни оперативної карти Донеччини.