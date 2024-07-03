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Ракурс
Захоплений росіянами мікрорайон "Канал" у Часовому Ярі повністю стерто

Захоплений росіянами мікрорайон «Канал» у Часовому Ярі повністю стерто

3 лип 2024, 13:25
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Мікрорайон «Канал» (штабна назва «Новий») повністю стерто


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Подальше утримання в руїнах та проблеми з логістикою тільки збільшать втрати, тому відхід з мікрорайону є логічним, хоч і важким рішенням. «Канал» вигідно було тримати, коли ворог був на підступах.

Про це написав у Телеграм командир ТГр «Реванш» Богдан Ходаковський. Він так описує ситуацію з мікрорайоном:

Ворог повністю окупував район «Канал» міста Часів Яр. Ціною величезних втрат та фактичного знищення усіх багатоповерхівок, росіяни досягли успіху. І попри неспівмірні втрати, втрата Часового Яру стала ближчою. В перспективі це має серйозні наслідки для зміни оперативної карти Донеччини.

Джерело: Ракурс


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