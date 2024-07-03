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Металл застыл в печах - дроны ГУР и СБУ остановили работу меткомбината в россии

Металл застыл в печах — дроны ГУР и СБУ остановили работу меткомбината в россии

3 июл 2024, 14:43
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В ніч на 1 липня українські дрони пошкодили «Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова» — він є єдиним в росії металургійним підприємством повного циклу.


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Спецоперацію здійснило ГУР спільно з СБУ. Дрони поцілили у дві основні електропідстанції Бєлгородської області, що призвело до повного знеструмлення комбінату. На заводі зупинились усі електродугові печі, у яких застиг метал.

Продукцією комбінату користується низка підприємств російського військово-промислового комплексу. Зважаючи на те, що підприємство будували німецькі фахівці, відновити роботу комбінату буде складно.

Електрометалургійний комбінат має виключне значення для військово-промислового комплексу терористичної федерації. На обʼєкті виробляли високоякісну сталь, в тому числі леговані види спецсталей (SBQ) для автопрому та машинобудування, що використовує бездоменну технологію прямого відновлення заліза MIDREX та електродугову плавку.

2 квітня 2023 року холдинг «Металоінвест» та Оскольський електрометалургійний комбінат були включені до санкційних списків США та Великої Британії.

Источник: Ракурс


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