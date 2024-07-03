Метал застиг у печах - дрони ГУР та СБУ зупинили роботу меткомбінату в росії

https://racurs.ua/ua/n196940-metal-zastyg-u-pechah-drony-gur-ta-sbu-zupynyly-robotu-metkombinatu-v-rosiyi.html

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В ніч на 1 липня українські дрони пошкодили «Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова» — він є єдиним в росії металургійним підприємством повного циклу.

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Спецоперацію здійснило ГУР спільно з СБУ. Дрони поцілили у дві основні електропідстанції Бєлгородської області, що призвело до повного знеструмлення комбінату. На заводі зупинились усі електродугові печі, у яких застиг метал.

Продукцією комбінату користується низка підприємств російського військово-промислового комплексу. Зважаючи на те, що підприємство будували німецькі фахівці, відновити роботу комбінату буде складно.

Електрометалургійний комбінат має виключне значення для військово-промислового комплексу терористичної федерації. На обʼєкті виробляли високоякісну сталь, в тому числі леговані види спецсталей (SBQ) для автопрому та машинобудування, що використовує бездоменну технологію прямого відновлення заліза MIDREX та електродугову плавку.

2 квітня 2023 року холдинг «Металоінвест» та Оскольський електрометалургійний комбінат були включені до санкційних списків США та Великої Британії.