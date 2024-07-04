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Ракурс
Последствия российского удара по Днепру 28 июня, фото: ГСЧС

В Днепре на месте российского удара 28 июня обнаружили тело третьей жертвы (ФОТО)

4 июл 2024, 10:17
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У Дніпрі під завалами будинку, який росіяни понівечили 28 червня, цієї ночі рятувальники виявили тіло жінки.


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Про це сьогодні, 4 липня, повідомила прес-служба ДСНС Дніпропетровщини.

Таким чином:

  • кількість жертв того удару по місту досягла трьох;
  • постраждали 12 людей, серед них одна дитина;
  • двох людей врятували підрозділи ДСНС.

Вчора, 3 липня, ввечері у ДСНС повідомляли, що за час рятувально-пошукових робіт на місці російського удару 28 червня було розібрано та вивезено 1,6 тис. т будівельних конструкцій та сміття.

До робіт на висоті задіяні верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну. Також допомагають шукати людей кінологічні розрахунки, — зазначали у відомстві.

Наслідки російського удару по Дніпру 28 червня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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