Последствия российского удара по Днепру 28 июня, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n196961-v-dnepre-na-meste-rossiyskogo-udara-28-iunya-obnarujili-telo-tretey-jertvy-foto.html

Ракурс

У Дніпрі під завалами будинку, який росіяни понівечили 28 червня, цієї ночі рятувальники виявили тіло жінки.

.

Про це сьогодні, 4 липня, повідомила прес-служба ДСНС Дніпропетровщини.

Таким чином:

кількість жертв того удару по місту досягла трьох;

постраждали 12 людей, серед них одна дитина;

двох людей врятували підрозділи ДСНС.

Вчора, 3 липня, ввечері у ДСНС повідомляли, що за час рятувально-пошукових робіт на місці російського удару 28 червня було розібрано та вивезено 1,6 тис. т будівельних конструкцій та сміття.