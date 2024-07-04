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Последствия российского удара по Днепру 28 июня, фото: ГСЧС
В Днепре на месте российского удара 28 июня обнаружили тело третьей жертвы (ФОТО)https://racurs.ua/n196961-v-dnepre-na-meste-rossiyskogo-udara-28-iunya-obnarujili-telo-tretey-jertvy-foto.htmlРакурс
У Дніпрі під завалами будинку, який росіяни понівечили 28 червня, цієї ночі рятувальники виявили тіло жінки.
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Про це сьогодні, 4 липня, повідомила прес-служба ДСНС Дніпропетровщини.
Таким чином:
- кількість жертв того удару по місту досягла трьох;
- постраждали 12 людей, серед них одна дитина;
- двох людей врятували підрозділи ДСНС.
Вчора, 3 липня, ввечері у ДСНС повідомляли, що за час рятувально-пошукових робіт на місці російського удару 28 червня було розібрано та вивезено 1,6 тис. т будівельних конструкцій та сміття.
До робіт на висоті задіяні верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну. Також допомагають шукати людей кінологічні розрахунки, — зазначали у відомстві.
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