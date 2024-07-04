Рашисты угрожают депортацией тем, кто не получит паспорт рф

Рашисты угрожают депортацией тем, кто не получит паспорт рфhttps://racurs.ua/n196968-rashisty-ugrojaut-deportaciey-tem-kto-ne-poluchit-pasport-rf.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях півдня України загарбники погрожують вигнати через блок-пост у Василівці на Запоріжжі тих, хто не буде отримувати паспорт рф.
Про це сьогодні, 4 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що на ТОТ є люди, які, попри окупацію, не можуть лишити рідний дім з різних обставин. Саме їх росіяни примусово паспортизують у межах своєї імперської політики.
Проте досі росіяни не змогли паспортизувати більшість населення й вимушені вдаватись до погроз. Зокрема під час останніх рейдів на півдні мешканцям обіцяли вигнати через блок-пост до України та конфіскувати майно, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що таку практику окупанти вже неодноразово застосували й раніше — місцевих жителів показово вивозять на блок-пост й депортують з їх рідного краю.
У ЦНС закликають повідомляти до відповідного чат-бота про тих, хто чинить примусову паспортизацію, щоб посібники окупантів отримали можливість пошкодувати про своє рішення.