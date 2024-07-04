Рашисти погрожують депортацією тим, хто не отримає паспорт рф

Жителям ТОТ погрожують депортацією, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n196968-rashysty-pogrojuut-deportaciieu-tym-hto-ne-otrymaie-pasport-rf.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях півдня України загарбники погрожують вигнати через блок-пост у Василівці на Запоріжжі тих, хто не буде отримувати паспорт рф.

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Про це сьогодні, 4 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що на ТОТ є люди, які, попри окупацію, не можуть лишити рідний дім з різних обставин. Саме їх росіяни примусово паспортизують у межах своєї імперської політики.

Проте досі росіяни не змогли паспортизувати більшість населення й вимушені вдаватись до погроз. Зокрема під час останніх рейдів на півдні мешканцям обіцяли вигнати через блок-пост до України та конфіскувати майно, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що таку практику окупанти вже неодноразово застосували й раніше — місцевих жителів показово вивозять на блок-пост й депортують з їх рідного краю.

У ЦНС закликають повідомляти до відповідного чат-бота про тих, хто чинить примусову паспортизацію, щоб посібники окупантів отримали можливість пошкодувати про своє рішення.