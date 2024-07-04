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The road to Kyiv — Орбан опубликовал «триллер» о своем визите в Киев (ВИДЕО)https://racurs.ua/n196972-the-road-to-kyiv-orban-opublikoval-triller-o-svoem-vizite-v-kiev-video.htmlРакурс
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на своїх сторінках у соцмережах опублікував «госторосюжетне» відео про нещодавно здійснений ним візит до Києва.
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На відео під супровід напруженої мелодії показано, як відбувався рух кортежу Орбана Україною в умовах війни та його зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
2100 кілометрів. 3 години переговорів. 10 АЗС. 24 години в дорозі. Дорога заради миру до Києва, — зазначив він в описі відео.
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