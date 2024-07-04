Премьер Венгрии опубликовал видео о своем визите в Киев, скриншот видео

https://racurs.ua/n196972-the-road-to-kyiv-orban-opublikoval-triller-o-svoem-vizite-v-kiev-video.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на своїх сторінках у соцмережах опублікував «госторосюжетне» відео про нещодавно здійснений ним візит до Києва.

.

На відео під супровід напруженої мелодії показано, як відбувався рух кортежу Орбана Україною в умовах війни та його зустріч із президентом Володимиром Зеленським.