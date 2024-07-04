Законопроект о повышении акцизов на горючее одобрен ко второму чтению

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Профільний комітет парламенту схвалив до другого читання законопроект про підвищення акцизів на пальне № 11256−2.
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Про це сьогодні, 4 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
По факту залишили версію, яка була у Уряду до першого читання. Так повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється), — зазначив він.
Цей закон набуде чинності з 1 вересня 2024 року.
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