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Ракурс
Рада розгляне законопроект про підвищення акцизів на пальне

Законопроект про підвищення акцизів на пальне схвалено до другого читання

4 лип 2024, 14:58
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Профільний комітет парламенту схвалив до другого читання законопроект про підвищення акцизів на пальне № 11256−2.


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Про це сьогодні, 4 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

По факту залишили версію, яка була у Уряду до першого читання. Так повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється), — зазначив він.

Цей закон набуде чинності з 1 вересня 2024 року.

Інфографіка: Ярослав Железняк

Джерело: Ракурс


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