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Ракурс
Прем’єр Угорщини опублікував відео про свій візит до Києва, скріншот відео

The road to Kyiv — Орбан опублікував «триллер» про свій візит до Києва (ВІДЕО)

4 лип 2024, 15:26
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на своїх сторінках у соцмережах опублікував «госторосюжетне» відео про нещодавно здійснений ним візит до Києва.


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На відео під супровід напруженої мелодії показано, як відбувався рух кортежу Орбана Україною в умовах війни та його зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

2100 кілометрів. 3 години переговорів. 10 АЗС. 24 години в дорозі. Дорога заради миру до Києва, — зазначив він в описі відео.

Джерело: Ракурс


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