Прем’єр Угорщини опублікував відео про свій візит до Києва, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n196972-the-road-to-kyiv-orban-opublikuvav-tryller-pro-sviy-vizyt-do-kyieva-video.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на своїх сторінках у соцмережах опублікував «госторосюжетне» відео про нещодавно здійснений ним візит до Києва.

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На відео під супровід напруженої мелодії показано, як відбувався рух кортежу Орбана Україною в умовах війни та його зустріч із президентом Володимиром Зеленським.