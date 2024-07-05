Отставка Шмыгаля невозможна без изменения законодательства, - заявили в "Слуге народа"

https://racurs.ua/n196993-otstavka-shmygalya-nevozmojna-bez-izmeneniya-zakonodatelstva-zayavili-v-sluge-naroda.html

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Повний склад Кабміну за законом припинений бути не може під час воєнного стану.

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Нардеп Федір Веніславський зі «Слуги народу» пояснив неможливість відставки уряду на тлі нових повідомлень ЗМІ про ймовірні заміни Дениса Шмигаля.

Член комітету ВР з питань нацбезпеки Веніславський зазначив, що відставка прем'єр-міністра автоматично призведе до відставки всього Кабміну. Оскільки припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану є неможливим, то і відставка прем'єр-міністра Шмигаля теж неможлива.

Юридичних механізмів реалізації такого гіпотетичного сценарію, я на даний момент не бачу, без внесення змін до законодавства України, — пояснив Веніславський в ефірі «Радіо Свобода».

При цьому Веніславський зазначив, що відставка того чи іншого міністра за поданням прем'єр-міністра може бути розглянута.