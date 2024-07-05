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Ракурс
Відставка Шмигаля неможлива без зміни законодавства, - заявили у "Слузі народу"

Відставка Шмигаля неможлива без зміни законодавства, — заявили у «Слузі народу»

5 лип 2024, 10:21
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Повний склад Кабміну за законом припинений бути не може під час воєнного стану.


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Нардеп Федір Веніславський зі «Слуги народу» пояснив неможливість відставки уряду на тлі нових повідомлень ЗМІ про ймовірні заміни Дениса Шмигаля.

Член комітету ВР з питань нацбезпеки Веніславський зазначив, що відставка прем'єр-міністра автоматично призведе до відставки всього Кабміну. Оскільки припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану є неможливим, то і відставка прем'єр-міністра Шмигаля теж неможлива.

Юридичних механізмів реалізації такого гіпотетичного сценарію, я на даний момент не бачу, без внесення змін до законодавства України, — пояснив Веніславський в ефірі «Радіо Свобода».

При цьому Веніславський зазначив, що відставка того чи іншого міністра за поданням прем'єр-міністра може бути розглянута.

У липні українські медіа почали активно писати, що президент Володимир Зеленський нібито втомився від прем'єра Дениса Шмигаля і може його замінити на віцепрем'єрку Юлію Свириденко.

Джерело: Ракурс


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