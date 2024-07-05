Свої люди на митниці - НАБУ і САП зловили продавців посад

https://racurs.ua/ua/n196992-svoyi-ludy-na-mytnyci-nabu-i-sap-zlovyly-prodavciv-posad.html

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НАБУ і САП повідомили про підозру Назару Шептицькому, який займався торгівлею керівними посадами в Державній митниці.

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За інформацією слідства, за посаду керівника Львівської митниці пропонували $1 млн, а посади очільників Волинської і Чернівецької митниці оцінили в $500 тис. та $200 тис. відповідно.

Назар Шептицький є пасинком директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна. Він підбурив кількох відомих і впливових людей до надання й отримання хабарів.

Учасники групи, як кажуть в НАБУ, розраховували на те, що керівництво Держмитслужби «не помічатиме» корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів.

Про підозру повідомили двом учасникам злочину, зокрема його ініціатору.