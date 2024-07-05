СБУ задержала женскую агентурную группу ФСБ, корректировавшую ракетные удары по Одессе

https://racurs.ua/n196996-v-odesse-zaderjali-jenskuu-agenturnuu-gruppu-korrektirovavshuu-raketnye-udary-po-gorodu.html

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В Одесі нейтралізували агентурну групу ФСБ росії, до складу якої входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років.

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В СБУ розповіли, що усі троє працювали у місцевій кав’ярні.

За вказівкою російської спецслужби вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі обласного центру.

Щоб встановити координати потенційних цілей, фігурантки обходили місто під виглядом дружніх прогулянок.

У разі виявлення «потрібного» об'єкта, агентки фотографувались на його фоні, зокрема робили селфі з прив’язкою до місцевості.

Найбільше ворога цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники.

Також фігурантки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які обороняють місто з повітря та морської акваторії.

Отримані відомості агентки у месенджері відправляли своєму куратору з ФСБ.

Для конспірації під час листування вони ховалися за вигаданими нікнеймами, а також використовували анонімний чат. За кожне виконане завдання фігурантки отримували від рф грошову «винагороду».

Крім того, агентки просили окупантів про «своєчасну евакуацію» та працевлаштування в одну з російських спецслужб.

СБУ задокументувала агентурну групу та затримала всіх трьох фігуранток, коли вони готували «звіт» до ФСБ. Також СБУ провела додаткові заходи для убезпечення локацій українських військ.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.