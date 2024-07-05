Аномальная жара ожидается в Украине. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n197012-rekordnaya-jara-v-ukraine-prognoziruut-do-41-tepla.html

Ракурс

Надзвичайна спека в Україні очікується вже на наступному тижні.

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З 11 липня по 15 липня стовпчики термометрів покажуть до 40−41° тепла. Така аномально тепла погода очікується у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. В інших регіонах прогнозується 35−38° вище нуля. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Такі показники є близькими до абсолютних максимумів температури зафіксованих в Україні за всю історію спостережень.

Синоптики пояснили, що така аномальна спека пов’язана з поширенням на українську територію тропічного повітря з північних районів Африки.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій нагадали, що погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття людей. Громадян закликали бути обережними й по можливості не виходити на вулицю. Також потрібно побільше пити води.

Нагадаємо, у Києві через спеку запроваджували тепловий режим — тимчасове обмеження дорожнього руху, які поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 т й навантаженням на вісь понад 7 т та стосуються як в’їзду в Київ, так і пересування містом.