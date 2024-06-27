У Києві спостерігається спекотна погода

https://racurs.ua/ua/n196740-u-kyievi-cherez-speku-vvedeno-teplovyy-rejym-policiya.html

Ракурс

У Києві сьогодні, 27 червня, введений тепловий режим.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі патрульної поліції Києва.

Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в’їзду в Київ, так і пересування містом, — вказано в повідомленні. — Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

Зазначається, що головна мета таких заходів — збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.