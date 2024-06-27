Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві спостерігається спекотна погода

У Києві через спеку введено тепловий режим — поліція

27 чер 2024, 16:54
999

У Києві сьогодні, 27 червня, введений тепловий режим.


.

Про це повідомляється у Telegram-каналі патрульної поліції Києва.

Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в’їзду в Київ, так і пересування містом, — вказано в повідомленні. — Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

Зазначається, що головна мета таких заходів — збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів