У Києві сьогодні, 27 червня, введений тепловий режим.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі патрульної поліції Києва.

Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в’їзду в Київ, так і пересування містом, — вказано в повідомленні. — Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.