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В Киеве из-за жары введен тепловой режим — полицияhttps://racurs.ua/n196740-v-kieve-iz-za-jary-vveden-teplovoy-rejim-policiya.htmlРакурс
У Києві сьогодні, 27 червня, введений тепловий режим.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі патрульної поліції Києва.
Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в’їзду в Київ, так і пересування містом, — вказано в повідомленні. — Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.
Зазначається, що головна мета таких заходів — збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.
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