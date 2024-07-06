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Рашисты усиливают давление на жителей ВОТ, фото: skpgroup.ru

На Луганщине оккупанты проводят обыски у людей, чьи дети работают в госорганах Украины — ОВА

6 июл 2024, 12:03
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Російські посіпаки посилюють тиск на жителів тимчасово окупованої Луганщини.


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Про це сьогодні, 6 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Як раніше у Старобільську та Сватовому, у Троїцьку почалися обшуки у людей, чиї діти працюють у державних органах в Україні. Забирають «на підвали», вивозять до Луганська, — зазначив він.

Крім того, окупанти активно розгортають «націоналізацію» житлового майна.

Перші два будинки, які мають ознаки «покинутого» житла, оголошені у Міловому. У Рубіжному та Сєвєродонецьку такі списки оприлюднюють постійно, — зазначив Лисогор.

Источник: Ракурс


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