Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты усиливают давление на жителей ВОТ, фото: skpgroup.ru
На Луганщине оккупанты проводят обыски у людей, чьи дети работают в госорганах Украины — ОВАhttps://racurs.ua/n197029-na-luganschine-okkupanty-provodyat-obyski-u-ludey-chi-deti-rabotaut-v-gosorganah-ukrainy-ova.htmlРакурс
Російські посіпаки посилюють тиск на жителів тимчасово окупованої Луганщини.
.
Про це сьогодні, 6 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Як раніше у Старобільську та Сватовому, у Троїцьку почалися обшуки у людей, чиї діти працюють у державних органах в Україні. Забирають «на підвали», вивозять до Луганська, — зазначив він.
Крім того, окупанти активно розгортають «націоналізацію» житлового майна.
Перші два будинки, які мають ознаки «покинутого» житла, оголошені у Міловому. У Рубіжному та Сєвєродонецьку такі списки оприлюднюють постійно, — зазначив Лисогор.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...