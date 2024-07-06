Рашисти посилюють тиск на жителів ТОТ, фото: skpgroup.ru

https://racurs.ua/ua/n197029-na-luganschyni-okupanty-provodyat-obshuky-u-ludey-chyyi-dity-pracuut-v-derjorganah-ukrayiny-ova.html

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Російські посіпаки посилюють тиск на жителів тимчасово окупованої Луганщини.

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Про це сьогодні, 6 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Як раніше у Старобільську та Сватовому, у Троїцьку почалися обшуки у людей, чиї діти працюють у державних органах в Україні. Забирають «на підвали», вивозять до Луганська, — зазначив він.

Крім того, окупанти активно розгортають «націоналізацію» житлового майна.