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Російські посіпаки посилюють тиск на жителів тимчасово окупованої Луганщини.
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Про це сьогодні, 6 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Як раніше у Старобільську та Сватовому, у Троїцьку почалися обшуки у людей, чиї діти працюють у державних органах в Україні. Забирають «на підвали», вивозять до Луганська, — зазначив він.
Крім того, окупанти активно розгортають «націоналізацію» житлового майна.
Перші два будинки, які мають ознаки «покинутого» житла, оголошені у Міловому. У Рубіжному та Сєвєродонецьку такі списки оприлюднюють постійно, — зазначив Лисогор.
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