Геннадий Боголюбов, фото: «Экономическая правда»

https://racurs.ua/n197076-soratnik-kolomoyskogo-vyehal-iz-ukrainy-po-poddelnym-dokumentam-smi.html

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Геннадій Боголюбов — соратник олігарха Ігоря Коломойського та колишній співвласник «ПриватБанку» — виїхав з України за підробленими документами.

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Про це пише видання «Українська правда» з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора та бізнесових колах.

За інформацією видання:

Боголюбов покинув Україну в ніч на 24 червня поїздом Київ — Хельм;

з країни він виїхав з підробленими документами, але у Польщу в’їхав за особистими;

причиною його виїзду джерела видання називають те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі «ПриватБанку»;

наразі бізнесмен перебуває в Австрії;

6 липня взяли під варту прикордонника, який йому забезпечив виїзд.

Зазначається, що Боголюбову 62 роки — тобто, він не підлягає мобілізації та забороні на виїзд через це.

Після націоналізації «ПриватБанку» Боголюбов разом з Коломойським став об'єктом юридичних розслідувань, пов’язаних із виведенням коштів з банку.

Джерело: «Українська правда»