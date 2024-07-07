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Геннадий Боголюбов, фото: «Экономическая правда»

Соратник Коломойского выехал из Украины по поддельным документам — СМИ

7 июл 2024, 20:03
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Геннадій Боголюбов — соратник олігарха Ігоря Коломойського та колишній співвласник «ПриватБанку» — виїхав з України за підробленими документами.


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Про це пише видання «Українська правда» з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора та бізнесових колах.

За інформацією видання:

  • Боголюбов покинув Україну в ніч на 24 червня поїздом Київ — Хельм;
  • з країни він виїхав з підробленими документами, але у Польщу в’їхав за особистими;
  • причиною його виїзду джерела видання називають те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі «ПриватБанку»;
  • наразі бізнесмен перебуває в Австрії;
  • 6 липня взяли під варту прикордонника, який йому забезпечив виїзд.

Зазначається, що Боголюбову 62 роки — тобто, він не підлягає мобілізації та забороні на виїзд через це.

Після націоналізації «ПриватБанку» Боголюбов разом з Коломойським став об'єктом юридичних розслідувань, пов’язаних із виведенням коштів з банку.

Джерело: «Українська правда»


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