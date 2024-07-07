Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Геннадий Боголюбов, фото: «Экономическая правда»
Соратник Коломойского выехал из Украины по поддельным документам — СМИhttps://racurs.ua/n197076-soratnik-kolomoyskogo-vyehal-iz-ukrainy-po-poddelnym-dokumentam-smi.htmlРакурс
Геннадій Боголюбов — соратник олігарха Ігоря Коломойського та колишній співвласник «ПриватБанку» — виїхав з України за підробленими документами.
.
Про це пише видання «Українська правда» з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора та бізнесових колах.
За інформацією видання:
- Боголюбов покинув Україну в ніч на 24 червня поїздом Київ — Хельм;
- з країни він виїхав з підробленими документами, але у Польщу в’їхав за особистими;
- причиною його виїзду джерела видання називають те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі «ПриватБанку»;
- наразі бізнесмен перебуває в Австрії;
- 6 липня взяли під варту прикордонника, який йому забезпечив виїзд.
Зазначається, що Боголюбову 62 роки — тобто, він не підлягає мобілізації та забороні на виїзд через це.
Після націоналізації «ПриватБанку» Боголюбов разом з Коломойським став об'єктом юридичних розслідувань, пов’язаних із виведенням коштів з банку.
Джерело: «Українська правда»
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...