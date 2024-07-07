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Геннадій Боголюбов, фото: «Економічна правда»
Соратник Коломойського виїхав з України за підробленими документами — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n197076-soratnyk-kolomoyskogo-vyyihav-z-ukrayiny-za-pidroblenymy-dokumentamy-zmi.htmlРакурс
Геннадій Боголюбов — соратник олігарха Ігоря Коломойського та колишній співвласник «ПриватБанку» — виїхав з України за підробленими документами.
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Про це пише видання «Українська правда» з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора та бізнесових колах.
За інформацією видання:
- Боголюбов покинув Україну в ніч на 24 червня поїздом Київ — Хельм;
- з країни він виїхав з підробленими документами, але у Польщу в’їхав за особистими;
- причиною його виїзду джерела видання називають те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі «ПриватБанку»;
- наразі бізнесмен перебуває в Австрії;
- 6 липня взяли під варту прикордонника, який йому забезпечив виїзд.
Зазначається, що Боголюбову 62 роки — тобто, він не підлягає мобілізації та забороні на виїзд через це.
Після націоналізації «ПриватБанку» Боголюбов разом з Коломойським став об'єктом юридичних розслідувань, пов’язаних із виведенням коштів з банку.
Джерело: «Українська правда»
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