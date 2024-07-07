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Ракурс
В украинских школах появятся уроки счастья, фото: Znaj.ua

«Уроки счастья» появятся в украинских школах — Зеленская

7 июл 2024, 21:06
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В українських школах з вересня з’явиться курс із соціально-емоційного навчання під назвою «Уроки щастя».


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила дружина президента України Олена Зеленська.

За словами Зеленської, цей курс є адаптацією американського курсу Well-Being під українські реалії у межах всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». Він розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя. Зокрема, у ньому йтиметься про:

  • уміння будувати стосунки з людьми;
  • творчість і вміння бути творцем свого життя;
  • «людинознавство» — про розуміння того, що означає бути людиною;
  • уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;
  • мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;
  • цінності й те, як важливо знати сенси життя;
  • емоційну компетентність — важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення;
  • ментальне здоров’я, розуміння того, як дбати про нього.

Живемо в часи, коли подібні навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології, — наголосила Зеленська. — Особливо навички піклування про ментальне здоров’я — тому вітчизняні фахівці адаптують курс до українських реалій, адже вони, на жаль, зараз кардинально відрізняються для наших дітей.

Источник: Ракурс


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