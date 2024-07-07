В Украине идет обновление данных военнообязанных, инфографика: Минобороны

https://racurs.ua/n197077-uchetnye-dannye-obnovili-uje-bolee-3-mln-ukraincev-minoborony.html

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В Україні за тиждень (з 1 по 7 липня) облікові дані через застосунок «Резерв+", ТЦК або ЦНАП оновили ще 569 тис. 397 громадян.

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Таким чином, загалом станом на 7 липня кількість оновлень сягнула майже 3,2 млн. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП, — зазначають у відомстві. — Або завантаживши застосунок Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID.

У Міноборони зазначають, що з 19 червня у застосунку також доступний QR-код, який після оновлення даних згенерує всю інформацію щодо військовозобовʼязаного і має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.