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В Україні триває оновлення даних військовозобов’язаних, інфографіка: Міноборони
Облікові дані оновили вже понад 3 млн українців — Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n197077-oblikovi-dani-onovyly-vje-ponad-3-mln-ukrayinciv-minoborony.htmlРакурс
В Україні за тиждень (з 1 по 7 липня) облікові дані через застосунок «Резерв+", ТЦК або ЦНАП оновили ще 569 тис. 397 громадян.
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Таким чином, загалом станом на 7 липня кількість оновлень сягнула майже 3,2 млн. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
Оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП, — зазначають у відомстві. — Або завантаживши застосунок Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID.
У Міноборони зазначають, що з 19 червня у застосунку також доступний QR-код, який після оновлення даних згенерує всю інформацію щодо військовозобовʼязаного і має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.
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