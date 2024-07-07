В українських школах з’являться уроки щастя, фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/ua/n197078-uroky-schastya-z-yavlyatsya-v-ukrayinskyh-shkolah-zelenska.html

Ракурс

В українських школах з вересня з’явиться курс із соціально-емоційного навчання під назвою «Уроки щастя».

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила дружина президента України Олена Зеленська.

За словами Зеленської, цей курс є адаптацією американського курсу Well-Being під українські реалії у межах всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». Він розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя. Зокрема, у ньому йтиметься про:

уміння будувати стосунки з людьми;

творчість і вміння бути творцем свого життя;

«людинознавство» — про розуміння того, що означає бути людиною;

уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;

мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;

цінності й те, як важливо знати сенси життя;

емоційну компетентність — важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення;

ментальне здоров’я, розуміння того, як дбати про нього.