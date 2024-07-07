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В українських школах з’являться уроки щастя, фото: Znaj.ua
«Уроки щастя» з’являться в українських школах — Зеленськаhttps://racurs.ua/ua/n197078-uroky-schastya-z-yavlyatsya-v-ukrayinskyh-shkolah-zelenska.htmlРакурс
В українських школах з вересня з’явиться курс із соціально-емоційного навчання під назвою «Уроки щастя».
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила дружина президента України Олена Зеленська.
За словами Зеленської, цей курс є адаптацією американського курсу Well-Being під українські реалії у межах всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». Він розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя. Зокрема, у ньому йтиметься про:
- уміння будувати стосунки з людьми;
- творчість і вміння бути творцем свого життя;
- «людинознавство» — про розуміння того, що означає бути людиною;
- уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;
- мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;
- цінності й те, як важливо знати сенси життя;
- емоційну компетентність — важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення;
- ментальне здоров’я, розуміння того, як дбати про нього.
Живемо в часи, коли подібні навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології, — наголосила Зеленська. — Особливо навички піклування про ментальне здоров’я — тому вітчизняні фахівці адаптують курс до українських реалій, адже вони, на жаль, зараз кардинально відрізняються для наших дітей.