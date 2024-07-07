Левые победили ультраправых на выборах во Франции

Во Франции состоялся второй тур парламентских выборов, фото: Théo Paul

https://racurs.ua/n197080-levye-pobedili-ultrapravyh-na-vyborah-vo-francii.html

Ракурс

У Франції сьогодні, 7 липня, відбувся другий тур парламентських виборів.

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За підрахунками екзитполу інституту Ipsos спільно з групою Talan, лідирує за результатами голосування ліва коаліція «Новий народний фронт», повідомляє видання Le Monde.

Згідно з результатами екзитполу:

«Новий народний фронт» може отримати від 180 до 215 місць;

президентська коаліція Еммануеля Макрона отримає 150−180 місць;

правопопулістське «Національне об'єднання» Марін Ле Пен отримає 120−150 мандатів.

Якщо остаточні результати виборів не надто відрізнятимуться від цих показників, жодна з цих політсил не отримає абсолютної більшості в парламенті, тож доведеться домовлятися про коаліцію.

Так, лідер «Нескореної Франції» з альянсу лівих Жан-Люк Меланшон вже заявив, що Макрон повинен призначити прем'єр-міністром представника лівого блоку. Водночас, в офісі президента Франції заявили, що він наразі аналізує результати останніх виборів і чекатиме, поки в парламенті з’явиться повна картина, перш ніж приймати необхідні наступні рішення, повідомляє France 24.

Президент, як гарант наших інституцій, поважатиме вибір французів, — йдеться у заяві відомства.

Макрон розпустив парламент і призначив дострокові парламентські вибори після того, як ультраправі розгромили його центристський альянс на виборах до Європейського парламенту 9 червня.

Ліві партії — серед яких ліворадикальна «Нескорена Франція», комуністи, лівоцентристські соціалісти і зелені — поспішно домовилися про створення альянсу під назвою «Новий народний фронт» у перші ж дні після шокуючого рішення Макрона.

Після першого туру ультраправе «Національне об'єднання» лідирувало з 33% голосів, за нею йшов «Новий народний фронт» з майже 28%, а правляча коаліція Макрона відставала з 20%.

Очікується, що результати виборів можуть вплинути на підтримку України, глобальну дипломатію та економічну стабільність ЄС, а також, можливо, послаблять вплив Макрона протягом останніх років його перебування на посаді президента.

Джерело: Le Monde, France 24