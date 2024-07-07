Министр обороны Британии анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Украина получит новый пакет военной помощи от Великобритании, фото: Catholic Church England and Wales

https://racurs.ua/n197079-ministr-oborony-britanii-anonsiroval-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine.html

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Новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі пообіцяв посилити підтримку України з боку Великої Британії під час візиту до Одеси менш ніж через 48 годин після свого призначення.

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Про це сьогодні, 7 липня, повідомила прес-служба британського уряду.

Гілі наголосив, що хоча у Сполученому Королівстві відбулася зміна уряду, Британія єдина у питанні підтримки України. Він анонсував новий пакет військової підтримки України, який включає: