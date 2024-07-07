Міністр оборони Британії анонсував новий пакет військової допомоги Україні

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Великої Британії, фото: Catholic Church England and Wales

https://racurs.ua/ua/n197079-ministr-oborony-brytaniyi-anonsuvav-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini.html

Ракурс

Новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі пообіцяв посилити підтримку України з боку Великої Британії під час візиту до Одеси менш ніж через 48 годин після свого призначення.

.

Про це сьогодні, 7 липня, повідомила прес-служба британського уряду.

Гілі наголосив, що хоча у Сполученому Королівстві відбулася зміна уряду, Британія єдина у питанні підтримки України. Він анонсував новий пакет військової підтримки України, який включає: