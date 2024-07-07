Міністр оборони Британії анонсував новий пакет військової допомоги Україні

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Україна отримає новий пакет військової допомоги від Великої Британії, фото: Catholic Church England and Wales
Міністр оборони Британії анонсував новий пакет військової допомоги Україніhttps://racurs.ua/ua/n197079-ministr-oborony-brytaniyi-anonsuvav-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini.htmlРакурс
Новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі пообіцяв посилити підтримку України з боку Великої Британії під час візиту до Одеси менш ніж через 48 годин після свого призначення.
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Про це сьогодні, 7 липня, повідомила прес-служба британського уряду.
Гілі наголосив, що хоча у Сполученому Королівстві відбулася зміна уряду, Британія єдина у питанні підтримки України. Він анонсував новий пакет військової підтримки України, який включає:
- чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру;
- 90 протитанкових ракет Brimstone;
- 50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій;
- 40 машин розмінування;
- 10 артилерійських гармат AS-90;
- 61 бульдозер для допомоги у створенні оборонних позицій;
- підтримку раніше наданих AS-90, включаючи 32 нові стволи та критичні запчастини, які допоможуть Україні випустити ще 60 тис. 155-мм снарядів.