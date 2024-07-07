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Ракурс
Україна отримає новий пакет військової допомоги від Великої Британії, фото: Catholic Church England and Wales

Міністр оборони Британії анонсував новий пакет військової допомоги Україні

7 лип 2024, 21:36
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Новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі пообіцяв посилити підтримку України з боку Великої Британії під час візиту до Одеси менш ніж через 48 годин після свого призначення.


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Про це сьогодні, 7 липня, повідомила прес-служба британського уряду.

Гілі наголосив, що хоча у Сполученому Королівстві відбулася зміна уряду, Британія єдина у питанні підтримки України. Він анонсував новий пакет військової підтримки України, який включає:

  • чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру;
  • 90 протитанкових ракет Brimstone;
  • 50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій;
  • 40 машин розмінування;
  • 10 артилерійських гармат AS-90;
  • 61 бульдозер для допомоги у створенні оборонних позицій;
  • підтримку раніше наданих AS-90, включаючи 32 нові стволи та критичні запчастини, які допоможуть Україні випустити ще 60 тис. 155-мм снарядів.

Джерело: Ракурс


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