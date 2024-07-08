Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Автомобиль подорвался на мине Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

Автомобиль подорвался на российской мине в Харьковской области — погибли четверо

8 июл 2024, 08:49
999

Легковий автомобіль підірвався на російській міні у Харківській області.


.

Трагедія сталася у Харківському районі 7 липня, коли родина їхала ґрунтовою дорогою у лісі в Харківському районі. Після наїзду на міну прогримів вибух, внаслідок якого, за попередніми даними, загинули четверо людей. Серед загиблих є дитина. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Розпізнавання тіл ще триває. Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: четверо дорослих та дві дитини. Зараз триває подальший пошук тіл та встановлення осіб. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники.

Очільник ОВА нагадав, що вкрай небезпечними є усі лісосмуги та узбіччя доріг деокупованих територій. Росіяни добре замаскували на поверхні або в товщі землі протитанкові, протипіхотні та інші міни. Якщо ж помітили такий небезпечний предмет, то його не варто чіпати, а треба зателефонувати за номером 101 або 102.

Автомобіль підірвався на міні на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 24 червня у селі Слобожанське Харківського району легковий автомобіль, рухаючись у прифронтовому селі Слобожанське, натрапив на протитанкову міну. Внаслідок вибуху загинули чоловік та дружина.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров