Автомобіль підірвався на міні на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n197082-avtomobil-pidirvavsya-na-rosiyskiy-mini-na-harkivschyni-zagynuly-chetvero-ludey.html

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Легковий автомобіль підірвався на російській міні у Харківській області.

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Трагедія сталася у Харківському районі 7 липня, коли родина їхала ґрунтовою дорогою у лісі в Харківському районі. Після наїзду на міну прогримів вибух, внаслідок якого, за попередніми даними, загинули четверо людей. Серед загиблих є дитина. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Розпізнавання тіл ще триває. Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: четверо дорослих та дві дитини. Зараз триває подальший пошук тіл та встановлення осіб. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники.

Очільник ОВА нагадав, що вкрай небезпечними є усі лісосмуги та узбіччя доріг деокупованих територій. Росіяни добре замаскували на поверхні або в товщі землі протитанкові, протипіхотні та інші міни. Якщо ж помітили такий небезпечний предмет, то його не варто чіпати, а треба зателефонувати за номером 101 або 102.

Нагадаємо, 24 червня у селі Слобожанське Харківського району легковий автомобіль, рухаючись у прифронтовому селі Слобожанське, натрапив на протитанкову міну. Внаслідок вибуху загинули чоловік та дружина.