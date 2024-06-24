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На протитанковій міні на Харківщині підірвався автомобіль, фото: ДСНС

На Харківщині легковий автомобіль підірвався на міні — двоє загиблих (ФОТО)

24 чер 2024, 12:02
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На Харківщині двоє людей загинули внаслідок наїзду автомобіля на протитанкову міну.


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Про це сьогодні, 24 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Сьогодні вранці легковий автомобіль, рухаючись у прифронтовому селі Слобожанське Харківського району, натрапив на протитанкову міну. В результаті вибуху водій загинув одразу, а його дружина дорогою до лікарні, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення від дії вибухонебезпечних предметів вже загинули 298 людей, ще 676 отримали поранення.

Розмінування деокупованих територій триває, тож нагадуємо життєво важливі правила мінної безпеки: Бачите підозрілий предмет? Не підходьте! Не чіпайте! Телефонуйте 101! — наголошують у відомстві.

У прес-службі Харківської обласної прокуратури зазначають, що, за попередніми даними, авто підірвалося на протитанковій міні ТМ-62.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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