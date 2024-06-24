На Харьковщине легковой автомобиль подорвался на мине — двое погибших

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На противотанковой мине в Харьковской области подорвался автомобиль, фото: ГСЧС
На Харьковщине легковой автомобиль подорвался на мине — двое погибшихhttps://racurs.ua/n196620-na-harkovschine-legkovoy-avtomobil-podorvalsya-na-mine-dvoe-pogibshih.htmlРакурс
На Харківщині двоє людей загинули внаслідок наїзду автомобіля на протитанкову міну.
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Про це сьогодні, 24 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
Сьогодні вранці легковий автомобіль, рухаючись у прифронтовому селі Слобожанське Харківського району, натрапив на протитанкову міну. В результаті вибуху водій загинув одразу, а його дружина дорогою до лікарні, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення від дії вибухонебезпечних предметів вже загинули 298 людей, ще 676 отримали поранення.
Розмінування деокупованих територій триває, тож нагадуємо життєво важливі правила мінної безпеки: Бачите підозрілий предмет? Не підходьте! Не чіпайте! Телефонуйте 101! — наголошують у відомстві.
У прес-службі Харківської обласної прокуратури зазначають, що, за попередніми даними, авто підірвалося на протитанковій міні ТМ-62.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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