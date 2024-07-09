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Ракурс
Последствия ракетного удара по многоэтажке в Киеве, фото: ГСЧС

Количество жертв ракетного удара по многоэтажке в Киеве возросло — Кличко (ФОТО)

9 июл 2024, 13:46
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У Києві з-під уламків багатоповерхівки у Шевченківському районі міста, яка зазнала російського ракетного удару вчора, 9 липня, дістали тіла ще двох загиблих жінок.


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Таким чином, кількість жертв у цьому будинку зросла вже до 12. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.

Ще одне тіло жінки дістали з будинку на Сирці. 5 загиблих сьогодні дістали з-під завалів рятувальники в цьому будинку. 12 загиблих, — зазначив Кличко.

Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці у Києві, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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