Последствия ракетного удара по многоэтажке в Киеве, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n197121-kolichestvo-jertv-raketnogo-udara-po-mnogoetajke-v-kieve-vozroslo-klichko-foto.html

Ракурс

У Києві з-під уламків багатоповерхівки у Шевченківському районі міста, яка зазнала російського ракетного удару вчора, 9 липня, дістали тіла ще двох загиблих жінок.

.

Таким чином, кількість жертв у цьому будинку зросла вже до 12. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.