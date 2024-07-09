Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия ракетного удара по многоэтажке в Киеве, фото: ГСЧС
Количество жертв ракетного удара по многоэтажке в Киеве возросло — Кличко (ФОТО)https://racurs.ua/n197121-kolichestvo-jertv-raketnogo-udara-po-mnogoetajke-v-kieve-vozroslo-klichko-foto.htmlРакурс
У Києві з-під уламків багатоповерхівки у Шевченківському районі міста, яка зазнала російського ракетного удару вчора, 9 липня, дістали тіла ще двох загиблих жінок.
.
Таким чином, кількість жертв у цьому будинку зросла вже до 12. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.
Ще одне тіло жінки дістали з будинку на Сирці. 5 загиблих сьогодні дістали з-під завалів рятувальники в цьому будинку. 12 загиблих, — зазначив Кличко.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...