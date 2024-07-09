Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці у Києві, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n197121-kilkist-jertv-raketnogo-udaru-po-bagatopoverhivci-u-kyievi-zrosla-klychko-foto.html

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У Києві з-під уламків багатоповерхівки у Шевченківському районі міста, яка зазнала російського ракетного удару вчора, 9 липня, дістали тіла ще двох загиблих жінок.

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Таким чином, кількість жертв у цьому будинку зросла вже до 12. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.