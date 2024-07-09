Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці у Києві, фото: ДСНС

Кількість жертв ракетного удару по багатоповерхівці у Києві зросла — Кличко (ФОТО)

9 лип 2024, 13:46
999

У Києві з-під уламків багатоповерхівки у Шевченківському районі міста, яка зазнала російського ракетного удару вчора, 9 липня, дістали тіла ще двох загиблих жінок.


.

Таким чином, кількість жертв у цьому будинку зросла вже до 12. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.

Ще одне тіло жінки дістали з будинку на Сирці. 5 загиблих сьогодні дістали з-під завалів рятувальники в цьому будинку. 12 загиблих, — зазначив Кличко.

Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці у Києві, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів